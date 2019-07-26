Безруков и Матисон впервые привели сына на съемочную площадку

Сергей Безруков счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. По словам актера, когда только зарождался его роман, он понял, что пришло время двигаться вперед. В итоге у пары подрастают трехлетняя дочь Мария и сын Степан, который родился в ноябре прошлого года. К слову, артист проявил себя как заботливый отец. Он часто нянчится с наследниками и даже берет их с собой на работу.

больше по теме Безруков на время съемок перевез семью в Псковскую область В перерывах между работой актер завершил рыбацкий сезон богатым уловом.

В июле Безруков съездил к своим родителям на дачу, а потом отправился на съемки фильма «Учености плоды» в Псковскую область. Свою семью он взял с собой. Успев порыбачить, актер привел жену и сына на съемочную площадку. В соцсети он поделился трогательными фото. В кадре видно, что супруги позируют на фоне природы. При этом у Анны в специально рюкзаке сидит Степа. На другом снимке ребенок примеряет серую кепку.

«Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась! Пушгоры! Михайловское! Красотаааа», — написал Сергей.

Поклонники пришли в восторг от фотографий. Им не так часто удается увидеть семью в сборе. «Счастливое семейство! Спасибо за хорошее настроение», «Наследник «Бригады», «Вы с женой похожи», «Клевые», «Нравится ваша жена, такая простая, симпатичная, без всяких понтов», «Да, пора уже передавать актёрское мастерство и ключи от кабинета», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, съемки фильма проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, в частности, усадьбы «Михайловское». Так, домик няни поэта служит съемочной группе домом Антонова. Это новая работа известного режиссера Игоря Угольникова — совместный проект студий «Ленфильм», «Военфильм» и CornerWork.

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