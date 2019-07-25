Безруков на время съемок перевез семью в Псковскую область

Сергей Безруков на своей странице в Instagram поделился эмоциями. Завершая рыбацкий сезон, актер поймал большого подлещика. Судя по социальным сетям, Безруков рыбачил все свободное время, пока в Псковской области шли съемки фильма «Учености плоды».

«Завершая рыбацкий отпуск! В честь юбилея Василия Макарыча (Шукшина. – Ред). Показательно! Семья рядом)», — написал Безруков в подписи к видео, на котором он, довольный и счастливый, держит в руках рыбу.

Пока Безруков снимался, его семья — жена Анна Матисон, сын и дочь — отдыхала на море. Недавно все воссоединились на даче у родителей Сергея, а оттуда Безруков забрал супругу с детьми на съемки в Псковскую область.

больше по теме Сергей Безруков похвастался шикарным осетровым уловом Актер отметил, что поймал рыбу собственноручно.

Напомним, съемки фильма проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, в частности, усадьбы «Михайловское». Так, домик няни поэта служит съемочной группе домом Антонова (героя, прототипом которого стал печально известный Кузьма Афанасьев, назначенный гитлеровцами на должность директора музея и составивший опись музейных ценностей, вывезенных фашистами из Михайловского).

Это новая работа известного режиссера Игоря Угольникова — совместный проект студий «Ленфильм», «Военфильм» и CornerWork.