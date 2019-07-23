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Безруков поделился тронувшей его историей многодетной матери

Актер задал подписчикам вопрос: стоит ли раскрывать приемным детям тайну усыновления?

Безруков поделился тронувшей его историей многодетной матери
Сергей Безруков/instagram.com/s_bezrukov/

Сергей Безруков, отец двоих детей, впечатлился историей, рассказанной многодетной матерью Ольгой Щегловой. Из комментария в Instagram к фото женщины с малышкой на руках подписчики узнали о ее судьбе и проблеме, связанной со старшей, усыновленной дочерью.

Девочку взяли в семью, когда ей исполнилось три месяца. Позже Ольга задумалась о том, чтобы рассказать ребенку правду о кровной семье. Женщина обратилась за советом к психологу, и специалист сразу сказала, что она пришла вовремя. В более позднем возрасте ребенок, узнав правду, может наделать множество ошибок.

По мнению Ольги, не стоит ждать какого-то определенного возраста: семи лет, десяти, восемнадцати, чтобы неожиданно начать серьезный и трудный разговор. Лучше, если ребенок будет знать о том, как он появился, с самого начала.

«Что думаете вы, дорогие мои, говорить или не говорить?» — задал вопрос своим подписчикам Безруков и получил не только ответы, но и множество похожих историй о приемных детях и тайне усыновления.

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Безруков поделился тронувшей его историей многодетной матери
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