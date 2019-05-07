Юлия Меньшова посоветовала способ избавления от аэрофобии

После новостей, подобных трагедии в Шереметьево, у многих людей возникает страх перелетов. Для избавления от подобной боязни актриса порекомендовала обратить внимание на блог пилота и психолога Алексея Герваша.

Известная актриса Юлия Меньшова в Instagram рассказала, что очень взволнована в связи с катастрофой самолета в аэропорту Шереметьево. При этом, как она заметила, сама не подвержена панике и боязни летать на лайнерах, хотя подобные происшествия и настораживают. Особенно тех, кто часто поднимается в небо.

«Ужасная катастрофа в Шереметьево вновь подняла естественную волну страха в каждом человеке. Скорбь и ужас охватили миллионы людей. Это нормальная реакция. Алексей Герваш опубликовал несколько постов на эту тему. И сделал прямой эфир. Зайдите на его профиль и посмотрите, послушайте. Это спокойный, толковый, логичный разговор о том, что сейчас волнует многих», — заметила актриса.

Меньшова считает, что Алексей Герваш, который по профессии пилот и психолог, делает для людей важное дело. Он взял на себя часть работы, чтобы людям жилось спокойнее. Она призналась, что чрезвычайно уважает таких людей. Данный пост она опубликовала вовсе не из-за соображений рекламы. Просто дочери Владимира Меньшова и Веры Алентовой кажется, что этот человек делает очень важное и нужное дело.

Отметим, что авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево унесла жизни 41 человека. Лайнер «Сухой Суперджет 100» при наборе высоты был вынужден развернуться. В него, по предварительным данным, попала молния. Во время посадки стойка шасси пробила топливный бак и произошел пожар в хвосте самолета. Практически все, кто сидел в задней части лайнера, погибли.