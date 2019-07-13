Юлия Меньшова впервые за 20 лет спустилась в нью-йоркское метро

Юлия Меньшова поделилась первыми впечатлениями от поездки по Америке. Телеведущая вместе с семьей намерена объехать США и начала свое путешествие с Нью-Йорка. Меньшова успела осмотреть местные достопримечательности – Национальную публичную библиотеку, построенную в 1911 году, Центральный вокзал, небоскребы и католический собор на Манхэттене. По словам звезды, ее поразила плотность застройки, из-за которой создается ощущение, что высотные дома заняли собой все пространство.

По Нью-Йорку Юлия Меньшова передвигалась на метро, в котором оказалась впервые за 20 лет.

«А вот и метро, – рассказала телеведущая в Stories. – Здесь очень грязно», – сообщила знаменитость подписчикам.

На снимках, опубликованных в блоге, видно, что вагон, в котором ехала Юлия Меньшова, был битком заполнен пассажирами, и российской знаменитости пришлось ехать стоя.

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Напомним, актриса и телеведущая вместе с семьей на 21 день улетела в Америку. По словам Юлии Меньшовой, этого путешествия она ждала почти 20 лет. Звезда отметила, что рада совместной поездке с детьми, и высказала сомнение, что поездка с семьей в таком составе еще когда-нибудь повторится. Меньшова призналась, что скоро ее 21-летнему сыну, возможно, будет не интересно путешествовать в компании мамы и папы.