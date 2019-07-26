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Валерия выступила в Баку в космическом образе

Поклонники назвали певицу «божественной» и «милой».

Валерия выступила в Баку в космическом образе
Певица Валерия. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как и многие российские звезды, певица Валерия в эти тоже в Баку, на музыкальном фестивале «Жара». Instagram звезд пополняется зажигательными снимками и видеороликами выступлений. А вот супруга Иосифа Пригожина решила показать суетливое закулисье праздника. На снимке, который певица опубликовала на своей странице в соцсети, она запечатлена в концертном платье, готовясь выйти на сцену.

«Наше жаркое закулисье. В ожидании выхода на сцену. Есть в живых фотографиях особая прелесть, отражают они непосредственность момента. Стою такая вся сосредоточенная», — написала в подписи в фотографии артистка.

Поклонники е начали обсуждать образ певицы, который ассоциировался у многих с космосом. «Инопланетности» Валерии добавляли маленькое серебристое платье и черные блестящие колготки. И этот образ фанатам пришелся по душе: они называли звезду «божественной», «настоящей красавицей», «милой и обворожительной».

«Молодая, красивая, стройная, спортивная, умная, счастливая, Валерия с Вас надо брать пример! Вы вселяете надежду, что мы — девушки молодые хоть и не 16-ть!», — написала одна из подписчиц.

Кстати, певице не привыкать к такому обилию всевозможных комплиментов. Практически каждый пост артистки в Сети сопровождается восхищенными комментариями и признаниями в любви. Так было и когда Валерия пришла на премьеру фильма «Король Лев», и когда хвасталась стройной фигурой в бикини.

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Валериявыступление на сцененеобычный образпевицафестиваль "Жара" в Баку

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Валерия выступила в Баку в космическом образе
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