Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода

Накануне стало известно, что Михаил Ширвиндт подал документы в суд, чтобы расторгнуть брак со своей второй супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Неожиданное известие о разводе телеведущего огорошило многих поклонников, однако сам артист заверил, что никакой сенсации здесь нет.

Он и супруга решили разойтись официально только потому, что для этого наступил подходящий момент, в действительности же пара рассталась уже восемь лет назад, с тех пор Татьяна даже проживает не в Москве.

Слухи о том, что Ширвиндт решил уйти к другой женщине, тоже не имеют отношения к реальности, заводить новую семью ведущий не намерен.

«Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории», – рассказал Михаил Михаил Александрович порталу Teleprogramma.pro.

С бывшей избранницей у него сохранились отличные отношения. Ширвиндт не собирается делить с супругой имущество, мировой суд начнет рассматривать бракоразводное дело артиста 1 августа.