НОВОСТИ

Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода

Телеведущий объяснил, почему начал бракоразводный процесс с Татьяной Морозовой.

Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода
Михаил Ширвиндт. Фото: КП/Людмила Стрижнова

Накануне стало известно, что Михаил Ширвиндт подал документы в суд, чтобы расторгнуть брак со своей второй супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Неожиданное известие о разводе телеведущего огорошило многих поклонников, однако сам артист заверил, что никакой сенсации здесь нет.

Он и супруга решили разойтись официально только потому, что для этого наступил подходящий момент, в действительности же пара рассталась уже восемь лет назад, с тех пор Татьяна даже проживает не в Москве.

Слухи о том, что Ширвиндт решил уйти к другой женщине, тоже не имеют отношения к реальности, заводить новую семью ведущий не намерен.

«Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории», – рассказал Михаил Михаил Александрович порталу Teleprogramma.pro.

С бывшей избранницей у него сохранились отличные отношения. Ширвиндт не собирается делить с супругой имущество, мировой суд начнет рассматривать бракоразводное дело артиста 1 августа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Михаил ШирвиндтМихаил Ширвиндт разводится

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода
Интересно?
Поделись с друзьями: