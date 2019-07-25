Михаил Ширвиндт о разводе: «Мы с женой расстались восемь лет назад»

Телеведущий прокомментировал Teleprogramma.pro новость о расторжении брака с Татьяной Морозовой. Оказывается, журналисты все не так поняли.

В четверг, 25 июля, стало известно о том, что телеведущий Михаил Ширвиндт намерен развестись с женой Татьяной Морозовой. Заявление о расторжение брака супруг уже отнес в мировой участок Пресненского суда Москвы. Почему 60-летний актер решился на развод? Об этом Михаил Ширвиндт рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Анастасии Морылевой.

«Развожусь не для того, чтобы жениться»

Новость о разводе стала неожиданностью, но, как оказалось, только для непосвященных. Оказывается, супруги уже много лет не живут вместе. Просто телеведущий не привык афишировать личную жизнь, а после подачи документов в суд личное стало публичным.

«Сенсации не получится, потому что мы с супругой расстались уже восемь лет назад. Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто технически разводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам так удобнее.

Почему именно сейчас, в не годом раньше или позже? Я нумерологией не занимался. Просто так вышло. Нужно было это сделать и вот сейчас делаю. Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Михаил Александрович.

Татьяна Мороз — вторая жена Михаила Ширвиндта

В первый раз Михаил Александрович женился совсем юным. Его избранницей стала Елена, которая подарила актеру сына Андрея (мальчика назвали в честь актера Андрея Миронова — Прим. Ред.). На тот моменту Ширвиндту было всего 22 года.

В том же 1981 году году он пришел в театр «Сатирикон» под руководством Аркадия Райкина, где познакомился с начинающей актрисой Татьяной Морозовой. Вскоре Михаил Александрович подал на развод и женился на Татьяне.

Еще семь лет они вместе служили в театре, а после занялись кинопродюсированием. Благодаря этому творческому тандему зрители увидели фильмы «Русский регтайм», «Летние люди» и «Священный груз». В браке родилась дочь Александра. Сейчас наследнице 33 года. Она — искусствовед по образованию.

Ширвиндту приписывали роман с журналисткой

Несколько лет назад Ширвиндта заподозрили в изменах жене. Ему приписывали роман с известной журналисткой Юлией Бордовских, которая младше Михаила Александровича на 10 лет. Ширвиндт назвал все эти домысли беспочвенными и обвинил распространителя сплетен в раздувание скандала на ровном месте.

«Когда я впервые услышал, что он трезвонит журналистам о моем романе с Юлией, просто обалдел», — признался он тогда журналистам.

К слову, с тех пор о романе Ширвинда и Бордовских пресса больше не писала.