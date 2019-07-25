Михаил Ширвиндт подал на развод с актрисой Татьяной Морозовой

Телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Как рассказали в мировом суде Пресненского района столицы, артист подал иск о расторжении брака. Заседания, начало которых назначено на 1 августа, будут закрытыми.

больше по теме Александр Ширвиндт отметил 85-летие на Валдае без друзей С художественным руководителем Театра сатиры праздничный день провела его супруга Наталья Белоусова.

Телеведущий Михаил Ширвиндт начал бракоразводный процесс с супругой, актрисой и танцовщицей Татьяной Морозовой. Как рассказали в мировом суде Пресненского района столицы, артист подал иск о расторжении брака. Заседания, начало которых назначено на 1 августа, будут закрытыми от широкой общественности.

По словам самого Ширвиндта, с Татьяной он остается в хороших отношениях, раздела имущества с женой не будет. О причинах развода ведущий предпочел не сообщать.

Два года назад телезвезде приписывали роман с молодой коллегой по программе «Хочу все знать» Анастасией Пономаревой. На тот момент Ширвиндту было 59 лет, а его предполагаемая возлюбленная отметила 27-летие. По слухам, артист проводил очень много времени в компании новой пассии, пару часто видели в кинотеатрах, а однажды заметили в Хорватии. Телеведущий и девушка пили вино на яхте и обнимались, не стесняясь туристов-соотечественников.

Напомним, Татьяна Морозова играла в театре Аркадия Райкина, работала с Борисом Моисеевым в танцевальном ансамбле «Экспрессия», а также на телевидении.

О разводе Михаила Ширвиндта сообщает агентство «Москва».