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65-летнюю Успенскую в толстовке и лосинах с трудом узнали на фото

Известная певица отправилась в компании молодых коллег в Баку - на фестиваль "Жара".

65-летнюю Успенскую в толстовке и лосинах с трудом узнали на фото
Любовь Успенская. ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Российские звезды массово потянулись в Баку, где в скором времени стартует музыкальный фестиваль «Жара». Об этом уже написали многие артисты. А некоторые, как, например, Ольга Бузова, Любовь Успенская и украинский дуэт Artik & Asti, уже улетели.

На своей странице в социальной сети Instagram Ольга поделилась снимком из аэропорта. Вся компания одета в спортивную одежду. И, что примечательно, подписчики не сразу узнали 65-летнюю Любовь Успенскую, на которой была ярко-зеленая толстовка Givenchy, черные лосины, кроссовки и бейсболка. Артистка почти ровесницей Ольги Бузовой.

«Любу Успенскую не узнала. Думала, инстасамка», — пишет одна из комментаторов.

«Там, где Люба Успенская, всегда жарко. Что называется, держит марку, как полагается профессионалу в своем деле», — отмечает поклонница.

Напомним, певица, действительно, и не скрывает, что старается держаться в форме и не отставать от последних модных тенденций на фоне своих молодых приятельниц. И потом, сейчас выглядеть лет на 20-30 моложе ее заставляют и другие, более серьезные обстоятельства. Не так давно певица заявила, что собирается стать матерью. Малыша должна родить суррогатная мать, поисками которой и озадачена в последнее время артистка.

А вам нравится стиль Успенской?

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Любовь Успенскаямодный образОльга БузоваОльга Бузова последние новостифестиваль "Жара" в Баку

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65-летнюю Успенскую в толстовке и лосинах с трудом узнали на фото
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