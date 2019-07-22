НОВОСТИ

Успенская назвала имя желанного донора для ЭКО

Певица мечтает о сыне.

Успенская назвала имя желанного донора для ЭКО
Любовь Успенская Фото: globallookpress.com

65-летняя Любовь Успенская накануне выступила на фестивале «Рандеву», который прошел в Юрмале. «Королева шансона» спела четыре песни, после чего пообщалась с журналистами.

Во время беседы исполнительница напомнила, что вновь собирается стать мамой. Успенская планирует прибегнуть к ЭКО и занимается поиском донора. Ранее певица называла качества, которыми он должен обладать. Нужно сказать, что требования у артистки серьезные: отсутствие вредных привычек, красота, высокий интеллект и крепкое здоровье.

Имен потенциальных доноров Любовь предпочла не упоминать. Так было до фестиваля «Рандеву». После концерта в Юрмале же она заявила, что собирается обратиться к 71-летнему английскому композитору, автору мюзиклов «Кошки» и «Призрак Оперы» Эндрю Ллойду Уэбберу. От маэстро она хочет сына, пишет «Комсомольская Правда».

Любовь Успенская. Фото
Любовь Успенская вновь хочет стать мамой. Фото: globallookpress.com

«Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер. Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов», — призналась Успенская.

Это было не единственное откровение на фестивале от певицы. Журналистам она также рассказала, что «прячет дома» молодого друга. «Королева шансона» отметила, что таинственный мужчина красив, талантлив и родом из Одессы. С ним артистка собирается выступить в дуэте.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

донорЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяЭКО

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Успенская назвала имя желанного донора для ЭКО
Интересно?
Поделись с друзьями: