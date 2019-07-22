Успенская назвала имя желанного донора для ЭКО

65-летняя Любовь Успенская накануне выступила на фестивале «Рандеву», который прошел в Юрмале. «Королева шансона» спела четыре песни, после чего пообщалась с журналистами.

Во время беседы исполнительница напомнила, что вновь собирается стать мамой. Успенская планирует прибегнуть к ЭКО и занимается поиском донора. Ранее певица называла качества, которыми он должен обладать. Нужно сказать, что требования у артистки серьезные: отсутствие вредных привычек, красота, высокий интеллект и крепкое здоровье.

Имен потенциальных доноров Любовь предпочла не упоминать. Так было до фестиваля «Рандеву». После концерта в Юрмале же она заявила, что собирается обратиться к 71-летнему английскому композитору, автору мюзиклов «Кошки» и «Призрак Оперы» Эндрю Ллойду Уэбберу. От маэстро она хочет сына, пишет «Комсомольская Правда».

«Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер. Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов», — призналась Успенская.

Это было не единственное откровение на фестивале от певицы. Журналистам она также рассказала, что «прячет дома» молодого друга. «Королева шансона» отметила, что таинственный мужчина красив, талантлив и родом из Одессы. С ним артистка собирается выступить в дуэте.