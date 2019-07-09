Звездный стиль

Успенская порассуждала о красоте: «Всегда показываю самые удачные части тела»

65-летняя Любовь Успенская довольна своей фигурой и внешностью.

Успенская порассуждала о красоте: «Всегда показываю самые удачные части тела»
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

65-летняя Любовь Успенская не скрывает: она много времени проводит в обществе молодежи. Королева шансона близко общается с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой, певицей Славой. При этом исполнительница уверена, что более юные подруги, как впрочем и другие молодые люди подпитываются ее энергетикой.

Рассуждая о собственном стиле, Любовь Залмановна отметила, что благодаря своей фигуре она вполне может экспериментировать с образами, подбирая наряды, которые подойдут не всем. При этом исполнительница призналась, что никогда не оделась бы откровенно, зная о несовершенстве своих форм и обладая, например, некрасивыми ногами.

«Всегда показываю свои самые удачные части тела. Это смотрится достойно, а не вульгарно, я никогда не перехожу границ», – добавила Успенская в интервью woman.ru.

По словам певицы, ее поклонники полностью поддерживают ее стремление выглядеть молодо и стильно. Сама Любовь Залмановна не сомневается, что каждая женщина должна чувствовать себя желанной и иметь при этом хороший вкус.

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звездный стильЛюбовь Успенская

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Успенская порассуждала о красоте: «Всегда показываю самые удачные части тела»
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