НОВОСТИ

Савичева отказалась состарить себя с помощью модного приложения

Певица впечатлилась технологией FaceApp, но пробовать на себе не стала.

Савичева отказалась состарить себя с помощью модного приложения
Юлия Савичева/instagram.com/yuliasavicheva/

Участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева рассказала, почему в отличие от многих звезд не воспользовалась новой технологией FaceApp. Эта программа выполняет различные манипуляции с портретами людей, например, превращает их в стариков. Посмотреть на себя в будущем решились Андрей Малахов, Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Тимур Батрутдинов.

«Тяжёлые перелеты позади и есть пара минут сказать вот что. По поводу #faceapp. Приложение смешное, а вот ситуация страшная. Не нравится. Нужно жить здесь и сейчас, попытка заглянуть в будущее хотя бы одним глазком понятна, но тщетна. Какими мы будем через 50 лет, даст Бог, узнаем через 50 лет, хотя технология впечатляет», — поделилась своим мнением в Instagram 32-летняя певица.

Напомним, молодая мама Юлия Савичева воспитывает вместе с супругом, музыкантом и композитором Александром Аршиновым, дочку Анну. Недавно малышке исполнилось два годика, и в честь такого события певица целых шесть часов выпекала праздничный торт. Кулинарный шедевр звезды пришелся всем по вкусу, включая юную виновницу торжества.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Евровидение»тортЮлия Савичева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савичева отказалась состарить себя с помощью модного приложения
Интересно?
Поделись с друзьями: