Савичева отказалась состарить себя с помощью модного приложения

Певица впечатлилась технологией FaceApp, но пробовать на себе не стала.

Участница конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева рассказала, почему в отличие от многих звезд не воспользовалась новой технологией FaceApp. Эта программа выполняет различные манипуляции с портретами людей, например, превращает их в стариков. Посмотреть на себя в будущем решились Андрей Малахов, Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Тимур Батрутдинов.

«Тяжёлые перелеты позади и есть пара минут сказать вот что. По поводу #faceapp. Приложение смешное, а вот ситуация страшная. Не нравится. Нужно жить здесь и сейчас, попытка заглянуть в будущее хотя бы одним глазком понятна, но тщетна. Какими мы будем через 50 лет, даст Бог, узнаем через 50 лет, хотя технология впечатляет», — поделилась своим мнением в Instagram 32-летняя певица.

Напомним, молодая мама Юлия Савичева воспитывает вместе с супругом, музыкантом и композитором Александром Аршиновым, дочку Анну. Недавно малышке исполнилось два годика, и в честь такого события певица целых шесть часов выпекала праздничный торт. Кулинарный шедевр звезды пришелся всем по вкусу, включая юную виновницу торжества.