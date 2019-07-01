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Андрей Малахов рассказал о болезни сына

Ведущий неожиданно разоткровенничался на съемках своей программы.

Андрей Малахов рассказал о болезни сына
Андрей Малахов предпочитает не рассказывать о жизни сына Саши. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный телеведущий скандальных ток-шоу Андрей Малахов и его супруга, дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева, стараются не показывать публике своего полуторагодовалого сына Сашу и ничего не рассказывать о нем в социальных сетях или в беседах с журналистами.

Однако, недавно звезда телеэкрана все же вскользь поделился одной историей из жизни мальчика. Произошло это неожиданное «событие» на съемках программы «Привет, Андрей!», гостьей которой была Ирина Муравьева. Когда речь зашла о воспитании детей, ведущий рассказал о простуде, которую Саша подхватил в разгар лета.

По словам звезды, на прошлых выходных мальчик «наконец-то» освоил поливочный шланг — научился правильно нажимать на него. И, как все дети, принялся «закреплять» полученные навыки. В итоге Саша наполивался настолько, что на следующий день у него поднялась высокая температура. Родителям пришлось ставить на ночь свечку. Зато теперь, по словам Андрея Малахова полито все: что можно и что нельзя.

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Андрей Малаховболезнь сынаИрина МуравьёваПрограмма "Привет Андрей!"съемки

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Андрей Малахов рассказал о болезни сына
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