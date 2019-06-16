Юлия Савичева вспомнила встречу в гримерке с Жанной Фриске

Певица Юлия Савичева в Instagram рассказала о встрече в гримерке на одном из концертов в театре Советской армии с Жанной Фриске, которая скончалась четыре года назад от рака мозга. По словам исполнительницы, она запомнила тот момент навсегда.

«Это было на сборном концерте в театре Советской армии. Она сидела на гриме такая скромная, но даже тогда от нее исходил удивительный шарм. Помню, я попросила сфотографироваться на память. Она сделала комплимент моему платью, а я, как зачарованная, восхищаясь красотой этой женщины, даже не знала, как выразить чувства в ответ заметила певица.

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По словам Савичевой, ради своего ребенка Жанна Фриске пошла на огромный риск. Как молодая мама она прекрасно понимает ее выбор. Она заметила, что Фриске сильный и смелый человек, потому что она понимала, что последствия после родов могут быть печальными. Савичева навсегда запомнила Фриске харизматичной, красивой, уникальной и сильной женщиной.

Напомним, что после смерти исполнительницы резко обострились отношения ведущего и мужа звезды Дмитрия Шепелева с родными Жанны Фриске. Сейчас мать и отец исполнительницы лишены возможности видеть своего внука Платона Шепелева. Мальчику исполнилось уже шесть лет, и он пойдет ближайшей осенью в первый класс. Все попытки родных Жанны примириться с мужчиной пока терпят крах.