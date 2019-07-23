Пегова рассказала, что делает в Санкт-Петербурге после съемок

Актриса после отдыха на Лазурном берегу Франции приступила к съемкам в Питере.

Известная российская актриса Ирина Пегова еще недавно отдыхала в Ницце, о чем подробно рассказывала поклонникам в соцсетях. Теперь звезда приехала в Санкт-Петербург, где приступила к съемкам. А в свободное время она гуляет по северной столице России, наслаждаясь уникальной архитектурой города.

«Каждый раз по моему приезде в северную столицу я хожу к нему и обязательно фотографирую? Зачем? Да потому как млею! В 1710 году Петр I принял решение перевезти в Петербург икону Казанской Божьей Матери, которая впервые явилась, согласно старинному преданию, русским воинам при взятии Казани в 1552 году и с тех пор находилась в Москве», – поделилась своими историческими познаниями Ирина Пегова в Instagram.

Кстати, 41-летняя актриса и во Франции посещала исторические места и делилась своими впечатлениями об увиденном. Например, старинное кладбище в Ницце знаменитость посетила, потому что там в создании памятников раньше часто участвовали знаменитые скульпторы.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за киноактером и кинорежиссером Дмитрием Орловым. У бывших супругов есть 13-летняя дочь Татьяна.