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Пегова призналась, что в отпуске ей дважды возвращали потерянный мобильник

Актриса вернулась из Франции в Россию с хорошим настроением.

Пегова призналась, что в отпуске ей дважды возвращали потерянный мобильник
Ирина Пегова/instagram.com/pegovairina/

Популярная актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась своей большой радостью — за время путешествия во Франции они с дочерью два раза теряли дорогие мобильные телефоны, и два раза их им возвращали.

Звезда записала видео с подробностями, где обо всем рассказала. По словам Пеговой, в первый день в Ницце ее дочь оставила свой 10-й айфон в такси. И в итоге долгих переговоров таксист вернул мобильник за маленькое вознаграждение. А в последний день пребывания во Франции уже сама актриса потеряла телефон, забыв его в магазине. И на этот раз мобильный не пропал, его вернули. Артистка призналась, что приятно удивлена такому удачному стечению обстоятельств.

«Это ли не удача?! Тот редкий случай, когда р…..о, мягко говоря, невнимательность не наказывается, а нормальные люди помогают! Спасибо французам они оказались сознательнее и честнее наших! 4 раза я теряла телефоны. Мне люди отвечали и просто не возвращали!», — сопроводила такой подписью видео в Instagram звезда.

Напомним, с бывшим супругом Дмитрием Орловым звезда рассталась в 2011 году. У пары есть 13-летняя дочь. Орлов в настоящее время женат на косметологе Натальи Бражник.

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Дмитрий ОрловИрина ПеговаФранция

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Пегова призналась, что в отпуске ей дважды возвращали потерянный мобильник
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