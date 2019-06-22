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Ирина Пегова проводит выходные в детокс-клинике

Актриса показала, как загорает и занимается йогой.

Ирина Пегова проводит выходные в детокс-клинике
Ирина Пегова. фото: globallookpress.com

С наступлением лета Ирина Пегова покинула Москву и отправилась в Нижегородскую область, чтобы погостить у родителей. Актриса чувствовала себя комфортно в деревне, примеряя сарафан, которому уже 15 лет, и общаясь с близкими. Она ходила с мамой на рынок, готовила драники и радовалась тому, что ее 90-летняя бабушка по-прежнему юморит. А накануне артистка вернулась в столицу и сразу направилась в детокс-клинику, чтобы оздоровиться.

В соцсети утром в субботу Пегова показала, чем завтракает. На столе в тарелке лежали два кусочка хлеба, гречневый и льняной, а также  семга. В качестве напитка актриса выбрала миндальное молоко. Закончив трапезу, она направилась на улицу, где позагорала. На одном из снимков звезда запечатлена без макияжа, лежа на зеленой траве. «Солнечные ванны!» — написала она.

Поклонники посоветовали Ирине не проводить много времени на солнце, так как это вредно. Они напомнили знаменитости, что она может получить ожоги, если не намажется специальными кремами. Так как актриса приехала в клинику ради оздоровления, то она вскоре после ряда процедур переоделась в лосины и майку, чтобы позаниматься йогой на веранде. «Это идеальное место для таких занятий», — призналась Пегова.

Она разместила снимок, на котором стоит на коврике, опираясь на руки и ноги, подняв таз вверх. «Собака мордой вниз», — подписала женщина кадр. Поклонники поразились физической подготовкой 41-летней артистки. «Ирина, вы — молодец, что уделяете время и силы для здоровья, в вашей профессии это важно, молодец», «Все успеваешь!», «Это круто», — отреагировали подписчики. Похоже, что все выходные Пегова решила провести в детокс-клинике. Напомним, что ранее там уже бывали Эвелина Бледанс, Ольга Бузова, Ксения Собчак и другие звезды.

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Ирина Пегова проводит выходные в детокс-клинике
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