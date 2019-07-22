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Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica

Накануне американские музыканты немало удивили своих поклонников, спев песню на русском языке. Юрий Каспарян высказался на этот счёт.

Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
Metallica перепела "Группу крови" / global look press

Вечером 21 июля известная метал-группа Metallica выступила на столичном стадионе Лужники. Каково же было удивление поклонников коллектива из России, когда они услышали легендарную песню «Кино» — «Группа крови» в исполнении американских музыкантов.

Свое мнение о кавере Metallica высказал гитарист «Кино» Юрий Каспарян. Музыкант признался, что на выступление известной группы «ему параллельно», при этом перепетую песню он посчитал забавной.

«Сыграл соло, послушав его, я думаю, раза два. Сыграл похоже», — прокомментировал Каспарян игру Кирка Хеммета в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Гитарист «Кино» предположил, что американские музыканты раньше не знали композиции «Группа крови», и решили ее сыграть просто потому, что кто-то им сказал, что в России она очень популярна.

Ранее кавер Metallica на хит группы «Кино» прокомментировал друг Виктора Цоя — Алексей Вишня. По его мнению, американские рокеры показали непрофессионализм. Вишня назвал выступление Metallica «сырым» и поставил ему два балла.

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MetallicaВиктор ЦойкиноЛужникипесня

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Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
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