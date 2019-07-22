Metallica спела «Группу крови» в «Лужниках» на русском

Накануне на московском стадионе «Лужники» состоялся концерт легендарной Metallica. Площадка была забита поклонниками рок-музыкантов, которые пришли послушать свои любимые композиции.

больше по теме У Metallica не задалось выступление на «Грэмми» У фронтмена отключился микрофон, а ведущий забыл представить группу перед выходом на сцену

Но неожиданно для всех солист западной группы запел песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке. Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik, на которых видно, что весь стадион подпевает артистам, многие также снимают уникальные кадры на телефоны.

В российскую столицу Metallica приехала в рамках своего мирового тура. На сцене команда выступает уже почти 38 лет и за это время их альбомы разошли оп всему миру общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Напомним, музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Трагическая гибель произошла в результате ДТП.