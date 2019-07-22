НОВОСТИ

Metallica спела «Группу крови» в «Лужниках» на русском

Музыкантам подпевал весь многотысячный зал.

Metallica спела «Группу крови» в «Лужниках» на русском
Музыкантм группы Metallica подпевал весь зал. Фото: globallookpress.com

Накануне на московском стадионе «Лужники» состоялся концерт легендарной Metallica. Площадка была забита поклонниками рок-музыкантов, которые пришли послушать свои любимые композиции.

Но неожиданно для всех солист западной группы запел песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке. Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik, на которых видно, что весь стадион подпевает артистам, многие также снимают уникальные кадры на телефоны.

В российскую столицу Metallica приехала в рамках своего мирового тура. На сцене команда выступает уже почти 38 лет и за это время их альбомы разошли оп всему миру общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Напомним, музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Трагическая гибель произошла в результате ДТП.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MetallicaВиктор ЦойконцертЛужники

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Metallica спела «Группу крови» в «Лужниках» на русском
Интересно?
Поделись с друзьями: