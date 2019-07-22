Друг Цоя обвинил группу Metallica в непрофессионализме

Рокеры во время выступления в Москве спели хит «Группа крови на рукаве».

В минувшие выходные в «Лужниках» состоялось выступление группы Metallica. Американские музыканты приготовили многочисленным поклонникам сюрприз — исполнили популярную песню Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» на русском.

В то время как зал с энтузиазмом подпевал своим кумирам и публиковал видео на просторах интернета, выступление рокеров пришлось по душе не всем.

Музыкант, вокалист и экс-звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня посетовал, что музыканты подошли к делу как дилетанты. Он отметил, что с технической точки зрения выступление было «сырым» и он бы поставил за него два балла.

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Вишня рассказал, что басисту Роберту Трухильо кто-то на скорую руку показал за кулисами хит «Кино».

Сама мелодия довольна простая, но чтобы сыграть и ее требуется хотя бы пара репетиций. А так это выглядело как уличное исполнение, которое перебралось на профессиональную сцену.

В результате ничего хорошего не вышло, но сама задумка, по словам Алексея, ему понравилась, рассказал он в интервью каналу 360.