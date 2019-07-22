Олеся Судзиловская впервые за долгое время позволила себе фастфуд

Олеся Судзиловская часто дает интервью на тему правильного питания, но иногда и она себе позволяет вредную еду. Об этом актриса сообщила на своей странице в социальной сети.

«Приехали в Лас-Вегас! Около пяти часов дороги в машине, расслабленная болтовня, обоюдное подкалывание, короткие остановки для приобретения вредной еды. Давно так не радовалась сосиске в тесте. Море впечатлений от видов непривычных окрестностей и природы!» — написала актриса в Instagram в комментарии к роскошному блестящему вечернему платью.

В своем аккаунте Олеся ведет подробный отчет о путешествии за океан. В Лос-Анджелесе, где Судзиловская постоянно проживает, она отдыхает, учится и занимается всесторонним саморазвитием. Звезда много времени проводит в спортзале, качается, боксирует. Уделяет внимание Олеся и духовному росту, изучением языков.

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45-летняя Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебаней. У супругов двое сыновей: старшему, Артему, 10 лет, а младшему Майку 3 годика. Пара старается уделять все свободное время детям, например, вместе с ними читать книги.