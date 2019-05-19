Евровидение

«Как это было бесконечно красиво, мощно и честно!»: Судзиловская считает, что Лазарев – победитель Евровидения

По словам актрисы, музыкант прекрасно представил на конкурсе великую страну.

«Как это было бесконечно красиво, мощно и честно!»: Судзиловская считает, что Лазарев – победитель Евровидения
Олеся Судзиловская/globallookpress.com

Актриса Олеся Судзиловская в Instagram оценила выступление Сергея Лазарева на главном песенном конкурсе Старого Света – Евровидении. По ее мнению, певец прекрасно представил в израильском Тель-Авиве родную страну.

«Как это бесконечно красиво, мощно и честно! Как невероятно сложно быть в борьбе и отстаивать нашу великую страну! Голос, сценический образ, энергетика — все на высоте! Горжусь и аплодирую! Абсолютная победа для меня! Ты- молодец! Вы- молодцы! Сильнейшее желание, восхищающая поддержка и вызывающая уважение уверенность в тебе и в том, что ты делаешь, гениального наставника Филиппа Киркорова», — заявила Судзиловская.

Отметим, что Сергей Лазарев расположился только на третьей строчке по итогам Евровидения. После конкурса он обвинил жюри в предвзятости. Музыкант считает, что его номер по каким-то причинам не смогли достойно оценить.

Три года назад Лазарев также был на третьем месте. Победу в этом году одержали представители Нидерландов. Именно в этой стране пройдет конкурс в 2020 году.

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Тэги:

Евровидение 2019Олеся СудзиловскаяСергей Лазарев
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«Как это было бесконечно красиво, мощно и честно!»: Судзиловская считает, что Лазарев – победитель Евровидения
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