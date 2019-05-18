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«Эффект сохраняется на месяцы»: Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

Актриса ведет здоровый образ жизни. Постоянные тренировки и правильное питание она дополняет процедурами красоты.

«Эффект сохраняется на месяцы»: Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Судзиловская поделилась способом похудения Фото: GLOBALLOOKPRESS

Через несколько дней российская актриса Олеся Судзиловская отметит юбилей – 45 лет. У нее двое детей и плотный рабочий график. И несмотря на это она успевает уделять много внимания спорту и процедурам красоты.

Она уверена, что не нужно зацикливаться только на правильном питании и физических нагрузках. Судзиловская серьезно следит за состоянием кожи и недавно попробовала новую процедуру – криолиполиз. Актриса уверила, что она безболезненная.

«Процедура, которая с помощью воздействия холода помогает обрести идеальные формы, борется с несовершенствами фигуры» — делится артистка своим опытом с подписчиками в блоге.

Результаты курса процедур порадовали артистку – кожа быстро становится более подтянутой и свежей. При соблюдении принципов правильного питания эффект сохраняется на месяцы. Однако Судзиловская попросила поклонников сразу не бежать в салон, чтобы пройти курс криолиполиза. Она отметила, что перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом, а только затем идти на «холодные» процедуры.

Увидев новый снимок, которым Судзиловская проиллюстрировала пост, поклонники начали осыпать артистку комплиментами.

«Какая же вы красивая без макияжа, просто супер! Выглядите шикарно!» — считают подписчики.

Что касается правильного питания, то актриса крайне серьезно к этому относится. В течение дня у нее 4-5 приемов пищи маленькими порциями. Актриса также следит за потреблением воды. В сутки она выпивает два литра. Чтобы не забывать о норме, она даже ведет питьевой дневник, пишет «СтарХит».

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«Эффект сохраняется на месяцы»: Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
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