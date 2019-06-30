Садальский ловко подколол отца Агутина за участие в «Голосе»

Станислав Садальский в Instagram ловко подколол отца певца и композитора Леонида Агутина Николая Петровича, который участвовал в шоу «Голос». Актер привел слова одной из своих поклонниц, которой пришлось не по душе участие Агутина-старшего в проекте. По словам этой женщины, для нее лучшими наставниками на протяжении всех сезонов были Александр Градский и Агутин-сын. При этом она так и не поняла, зачем музыканту надо было тащить на проект отца. По словам поклонницы Садальского, у того нет голоса и поет он неважно.

«Повернулся только сын, а надо было никому не повернуться. Потом найти много хороших слов для него. Я не стала меньше уважать Агутина, нет, но зачем надо было делать так!? Какой-нибудь самородок из глубинки не дождался своего выхода, зато папа Агутин — среди участников. Беда… 1 июля заканчивается набор, пишите заявки», — заявила женщина в отзыве о проекте, который прислала Садальскому.

больше по теме Садальский поделился фотографиями с похорон Аллы Покровской Актриса ушла из жизни в возрасте 81 года.

Также актер рассказал, что встретил свою давнюю подругу поэтессу Ирину Журбину. Она также участвовала во «взрослом» «Голосе». Он спросил ее, все ли куплено на проекте. Та в шутку заявила, что нет, поэтому она и вылетела. Также Журбина спросила Садальского, почему он не хочет испытать свои силы на проекте. Актер ответил, что его там боятся, потому что он всех «повыдает».

Станислав Садальский регулярно в соцсетях публикует посты на злобу дня, подвергая порой критике звезд шоу-бизнеса. Очень часто от него «достается», в частности, юмористу Максиму Галкину. При этом актер не поясняет, чем ему так не угодил популярный телеведущий.