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Тарханова предстала в образе загадочной незнакомки верхом на лошади

Для съемок в новом кинопроекте актриса остригла длинные волосы.

Тарханова предстала в образе загадочной незнакомки верхом на лошади
Глафира Тарханова/instagram.com/glafiratarhanova/

Актриса Глафира Тарханова разместила на своей странице в Instagram серию необычных фото, где она верхом на скакуне в черном костюме наездницы, перчатках до локтя и широкополой шляпе с вуалью. Глафира снята на лошади посреди леса. Венчают образ ярко подведенные глаза и очень бледное лицо. Поклонники звезды предположили, что актриса начала съемки в новом кинопроекте.

«Хочется сказки, волшебства и загадочной таинственности… У вас подобное бывает?! Что бы вы сказали, встретив такую незнакомку на прогулке?», — подписала снимок Глафира.

Немногим ранее Тарханова сообщила фанатам в соцсети, что остригла длинные локоны. Теперь волосы актрисы едва ниже плеч. Прическу Глафира изменила для нового фильма, а смена имиджа, как сама написала звезда в социальной сети, далась ей «волнительно» и «трепетно». Тем не менее она нашла поддержку у своих многочисленных поклонников. Они сошлись во мнении, что Глафира стала еще красивее и милее, чем прежде.
За свою карьеру актриса снялась в нескольких десятках фильмов и образ ей приходилось менять не раз. Самые известные картины с ее участием: «Измены», «Громовы, «Любовники», «Гибель Империи».

В аккаунте Тархановой недавно появилось и фото на коне. Возможно, уже тогда полным ходом шла подготовка к съемкам. Глафира в тот раз написала нейтральный комментарий на тему погоды.
Напомним, 35-летняя Глафира Тарханова, — многодетная мама. С мужем, актером Малого театра Алексеем Фадеевым, Глафира воспитывает четверых сыновей: 11-летнего Корнея, 9-летнего Ермолая, 6-летнего Гордея и Никифора, которому не исполнилось еще и 2-х лет.

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Алексей ФадеевГлафира ТархановаМалый театр

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Тарханова предстала в образе загадочной незнакомки верхом на лошади
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