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Глафира Тарханова рассказала, почему ее отец потерял зрение

Глафира Тарханова рассказала, почему ее отец потерял зрение Глафира Тарханова/фото: instagram
У родителя много лет назад была обнаружена доброкачественная опухоль.

Известная актриса Глафира Тарханова стала гостьей передачи «Судьба человека». Сейчас у звезды четыре прекрасных сына и она мечтает о дочке. Однако жизнь подкидывала актрисе множество не самых приятных сюрпризов. Отец Тархановой всю жизнь мечтал работать по дереву. Он выучился на краснодеревщика и приступил к работе. Однако в дом пришла беда. У отца актрисы обнаружили доброкачественную опухоль.

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Тарханова рассказала, что ей тогда было всего три года. Вскоре отец стал стремительно терять зрение. Актриса ездила с отцом на встречи, гуляла с ним, потому что сам передвигаться без посторонней помощи он был уже не в состоянии. Тарханова призналась, что история с отцом ее многому научила. Она всегда теперь заботится о ком-то. Ставит свои интересы на второе место.

Вскоре родители Тархановой решили развестись. При этом они расстались друзьями. Мать актрисы вышла замуж за друга семьи, который, кстати, помог ее отцу с операцией. При этом Тарханова отметила, что у них довольно нестандартная семья. Родителям удалось расстаться без ссор и конфликтов, сообщает «СтарХит».

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Тэги:
болезнь отцаГлафира ТархановаСудьба человека

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Глафира Тарханова рассказала, почему ее отец потерял зрение
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