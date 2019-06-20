Глафира Тарханова с семьей переехала в новую квартиру

35-летняя Глафира Тарханова является актрисой театра и кино. Благодаря ролям в таких сериалах, как «Громовы» и «Измены», она стала известна. Успешную карьеру актриса совмещается с материнством. Артистка воспитывает четверых сыновей вместе с супругом Алексеем Фаддеевым. Влюбленные предпочитают не рассказывать о личной жизни и крайне редко публикуют семейные фото.

Так как у Тархановой большая семья, то она, конечно, хотела жить в просторной квартире. Некоторое время назад звезда приобрела недвижимость, где долгие месяцы шел ремонт. Лишь на днях актриса и ее близкие переехали в новое жилье и готовы отметить новоселье. По словам девушки, она оттягивала момент переезда, так как боялась сумбурного раскладывания вещей по коробкам и другой сопутствующей волокиты. Однако все прошло, как говорится, без сучка и задоринки.

«Да!!! Мы сделали это!!! Переехали!!!» — обрадовала она своих поклонников. Глафира поделилась снимком, на котором запечатлена улыбающейся рядом с горой упакованных коробок.

«Получился радостный переезд! Потому что доверилась профессионалам! 6 нарядных удальцов-молодцов приехали, привезли с собой всевозможные коробки, мебель разобрали, хрупкое специально упаковали, все подписали: что там лежит и откуда! Вынесли, погрузили и ПЕРЕВЕЗЛИ! На новом месте: коробочки занесли, мебель собрали! Волшебство какое-то!» — поделилась своей радостью актриса. Поклонники поздравили звездную семью. Многие признались, что переезды редко бывают такими легкими, как получилось у Тархановой.