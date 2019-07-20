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В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту

За нарушение правила их также попросили покинуть итальянский город.

В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту
Венеция Фото: globallookpress.com

Поездка в Венецию для двух жителей Берлина обернулась большой неприятностью. Гости из Германии решили полюбоваться на исторический город с моста Гранд-канала. Две стороны канала соединяют сразу четыре моста, путешественники выбрали самый «взрослый» — Риальто.

Прямо на его ступенях туристы устроили небольшой пикник и решили побаловать себя кофе. Для этого граждане Германии достали газовую горелку и начали готовить напиток. На это обратил внимание один из прохожих и сразу обратился в полицию.

В Венеции из-за большого потока туристов (30 миллионов человек в год) ввели несколько правил. Одно из них запрещает устраивать пикники в общественных местах. За такое нарушение гостей из Берлина серьезно наказали. Им выписали штраф на €950. Более того, путешественников попросили покинуть город, пишет BBC.

Мэр Луиджи Бруньяро назвал туристов «невоспитанными людьми», а также заявил, что все гости города должны уважительно к нему относиться.

Добавим, многие звезды отечественного шоу-бизнеса любят посещать Венецию. К примеру, Эвелина Бледанс призналась этому городу в любви во время последнего визита. Недавно в Венеции был и Гарик Мартиросян, который попал под сильный ливень.

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ВенецияГарик МартиросянИталиякофенарушениятуристыЭвелина Блёданс

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В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту
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