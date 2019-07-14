«Лодку сильно раскачивало»: Мартиросян попал под сильный ливень в Венеции

Недавно шоумен Гарик Мартиросян побывал на исторической родине, в Армении, и вот он уже делает фоторепортажи о своем путешествии в Венецию. Артист разместил на своей странице в Instagram замечательный снимок, на котором город на воде утопает под ливневым дождем.

«Я сделал это фото сегодня во время ливня в Венеции. Нашу лодку сильно раскачивало на волнах Гранд Канала, и дождь бил в окна, заливая все вокруг. Было страшно и весело! И я вдруг понял, что нахожусь в картине какого-то мариниста. И кто-то в это же время, стоя в музее, восхищенно смотрит на нас, внимательно изучая детали… Я смотрел на темную воду, на силуэт уплывающих куполов венецианских церквей, на лодочника Рудольфо в желтой промокшей куртке, и на ум пришли слова Бродского: «Венеция из тех городов, где и чужак, и местный заранее знают, что они экспонаты». Вот и все. Я временно покидаю вас. Мне нужен фен!» — подписал снимок Гарик.

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Подписчики оценили пост артиста. «Не только в Венеции так. Мы везде можем стать экспонатами. Никогда не думала об этом. Но это интересно, спасибо за такие мысли», «Красивый комментарий. Приятно не только смотреть на фото, но и читать», — похвалили Гарика поклонники, отметив, что «в московской пробке во время дождя все намного печальнее».

Хотя Гарик не сказал ни слова о своей жене Жанне, была ли она рядом с ним в эти волнующие минуты, известно, что она тажке отдыхает сейчас в Италии. Жанна активно «постит» фото с отдыха. В ее Instagram появился снимок с велосипедом с курорта Форте-деи-Марми, расположенном в регионе Тоскана, в провинции Лукка. На другом фото она стоит рядом с актрисой Мариной Александровой на футбольном поле. На Марине футболка с именем Роналду.

«А вы видели, как играет в футбол императрица Всероссийская Екатерина ll в образе Императора Всефутбольного Роналдо Vll?» — подписан кадр.