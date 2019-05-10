«Я влюблена»: актриса Эвелина Бледанс без ума от Венеции

Сейчас знаменитость находится в Италии, где занята съемками музыкального видео.

50-летняя актриса Эвелина Бледанс сейчас находится в Венеции. Ранее она сообщила поклонникам, что в Италии занята на съемках музыкального видео, подробности которого не раскрывает.

Несмотря на работу, Бледанс успела насладиться улочками старинного города и рассказала об этом подписчикам. Ее так впечатлила архитектура Венеции, что она решилась на признание в любви.

«Венеция, как известно славится своими дворцами, построенными на сваях из русской лиственницы, которая в воде с годами превращается в камень. Почти все здания сохранились в первозданном виде, включая уникальные венецианские стекла, сделанные, как мозаика из кружочков…Венеция- я влюбленна! Кто со мной в этой любви?» — признается актриса.

Нужно добавить, что такие впечатления на нее производит не только Венеция, но и вся Италия. Несмотря на то, что актриса находится далеко от дома, она не забыла про большой праздник, который вчера отмечали в России – День Победы. Бледанс рассказала о своем героическом деде, в честь которого назвала старшего сына Николая.