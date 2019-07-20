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Королева Летисия вышла в свет в «платье-мираже» от Hugo Boss

Супруга короля Филиппа посетила мероприятие, посвященное правильному использованию испанского языка в СМИ.

Королева Летисия вышла в свет в «платье-мираже» от Hugo Boss
Королева Летисия не стесняется повторно носить наряды. Фото: Global Look Press

Не секрет, что каждый выход королевских особ в свет для публики является лишним поводом посудачить об их внешнем виде. Не избежала пристального внимания и испанская королева Летисия.

В минувший четверг, 18 июля, супруга короля Филиппа посетила мероприятие в Мадриде, посвященное правильному использованию испанского языка в СМИ.

Для выхода в свет Летисия выбрала «платье-мираж» от Hugo Boss — такое название наряд получил из-за геометрического рисунка, создающего оптический обман.

Хотя наряд, безусловно, королеве был к лицу, внимательные фэшн-эксперты не могли не вспомнить, что венценосная особа уже надевала его в 2017 году.

"Старое платье" испанской королевы. Фото.
Королева Летисия не стесняется повторно носить наряды. Фото: Global Look Press

Впрочем, так как крой и расцветку платья можно смело отнести к классике, то королева и через два года выглядела актуально.

"Старое платье" испанской королевы. Фото.
Королева Летисия не стесняется повторно носить наряды. Фото: Global Look Press

Отметим, что Летисия не единственная августейшая особа, которая не гнушается надевать «старую» одежду.

Так, в день крестин сына Меган Маркл Кейт Миддлтон появилась в атласном платье от Stella McCartney, в котором была на дне рождения свекра в 2011 году.

Кстати, и сама жена принца Гарри в прошлом году тоже выходила в свет в наряде с цветочным принтом и полупрозрачными рукавами, которое надевала в 2016 году.

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Королева Летисия вышла в свет в «платье-мираже» от Hugo Boss
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