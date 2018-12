Меган Маркл и Кейт Миддлон появились на публике в старых платьях

Журналисты обратили внимание на одежду двух герцогинь — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Накануне они обе появились на публике в одежду, которую можно было заметить на них и раньше. Обе девушки надели старые наряды.

Так, Маркл появилась в цветочном платье, которое она уже носила в 2016-м году. Это черное платье с полупрозрачными рукавами, в котором она даже появлялась на телевидении.

А Миддлтон надела платье, созданное Стеллой Маккартни, в котором она уже выходила в свет в 2011 году. Кейт носила его на частной вечеринке в честь 90-летия принца Филиппа в 2011 году. Первоначально платье стоило 1 425 фунтов стерлингов, но Кейт, по сообщениям, взяла его за 305 фунтов стерлингов, передает Dailymail. Теперь поклонники гадают, почему герцогини решили не менять наряды и появиться на публике в том, в чем их уже видели.

They look so relaxed and happy after leaving the pre-christmas lunch. The Sussex glow. #DuchessofSussex #MeghanMarkle #dukeofsussex pic.twitter.com/9ybAcoOZy4

— Meghantruthexpse (@royallymegtruth) 19 декабря 2018 г.