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Меган Маркл и Кейт Миддлон появились на публике в старых платьях

Меган Маркл и Кейт Миддлон появились на публике в старых платьях Маркл появилась на публике в платье, в котором ее уже видели.http://www.globallookpress.com
Обе герцогини вышли в свет в нарядах, которые носили до этого.

Журналисты обратили внимание на одежду двух герцогинь — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Накануне они обе появились на публике в одежду, которую можно было заметить на них и раньше. Обе девушки надели старые наряды.

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Так, Маркл появилась в цветочном платье, которое она уже носила в 2016-м году. Это черное платье с полупрозрачными рукавами, в котором она даже появлялась на телевидении.

А Миддлтон надела платье, созданное Стеллой Маккартни, в котором она уже выходила в свет в 2011 году. Кейт носила его на частной вечеринке в честь 90-летия принца Филиппа в 2011 году. Первоначально платье стоило 1 425 фунтов стерлингов, но Кейт, по сообщениям, взяла его за 305 фунтов стерлингов, передает Dailymail. Теперь поклонники гадают, почему герцогини решили не менять наряды и появиться на публике в том, в чем их уже видели.

Тэги:
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Меган Маркл и Кейт Миддлон появились на публике в старых платьях
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