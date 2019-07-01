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Игорь Крутой из-за диабета похудел на 20 килограммов

Продюсер придерживается специальной диеты.

Игорь Крутой из-за диабета похудел на 20 килограммов
Игорь Крутой заметно похудел/globallookpress.com

Известный продюсер Игорь Крутой за последние несколько лет похудел сразу на 20 килограммов. Всему виной специальная диета, которую рекомендовали ему врачи. Дело в том, что композитор страдает диабетом, поэтому был вынужден отказаться от многих продуктов в своем рационе питания.

В Instagram появился снимок заметно похудевшего продюсера. Любопытно, что Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку на руке. Надпись гласит: «Я Крутой». Сам маэстро признался, что рисунок временный. Его он сделал ради съемок. Всех секретов композитор раскрывать не стал. О проекте, в котором он принял участие, станет известно позже.

Надо отметить, что Игорь Крутой всегда готов посмеяться над собой. К примеру, не так давно он принял участие в съемках клипа рэпера Егора Крида «Крутой». В нем он снялся в главной роли.

Между тем, часть поклонников стала интересоваться все ли в порядке со здоровьем у продюсера. Многие считают, что худоба маэстро не совсем к лицу и ему бы не мешало набрать несколько килограммов.

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болезнь звездЕгор КридИгорь Крутой

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Игорь Крутой из-за диабета похудел на 20 килограммов
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