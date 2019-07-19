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Шариатский суд опроверг развод короля Малайзии с «Мисс Москвой»

Соответствующих записей в судебном реестре Сингапура нет.

Шариатский суд опроверг развод короля Малайзии с «Мисс Москвой»
Оксана Воеводина. Фото: КП/Евгения Гусева

Шариатский суд опроверг сообщения о разводе экс-правителя Малайзии и Оксаны Воеводиной. В официальных документах, которые находятся в судебных записях в Сингапуре, соответствующих записей нет.

Поначалу представители малайзийского суда отказались комментировать расставание султана штата Келантан с «Мисс Москвой – 2015». Но в ответ на очередной запрос журналистов власти королевства все же внесли в ситуацию определенность.

«Информируем вас о следующем: в реестре нет записи о подаче документов на развод этой парой», – сообщили в суде.

Напомним, неожиданное известие о разводе Мухаммада V с русской женой многих огорчило и даже шокировало. Неудивительно: супруги сыграли свадьбу всего год назад, а в мае у них родился первенец. Ради возлюбленной-иностранки малайзийскому правителю пришлось отречься от трона.

Сама Воеводина попыталась развеять неприятные слухи. Бывшая королева красоты, теперь взявшая имя Рихана, опубликовала в Instagram архивную видеозапись с мужем и заявила, что хочет оставаться с ним рядом до конца своих дней. Но подозрения общественности только усилились, поскольку свежих кадров с супругом у Оксаны нет, а после рождения сына она живет не в Куала-Лумпуре, а в Москве.

По материалам «РИА Новости».

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король МалайзииМисс МоскваОксана ВоеводинаРазвод

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Шариатский суд опроверг развод короля Малайзии с «Мисс Москвой»
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