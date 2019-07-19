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Снимок хмурой Лизы Галкиной переполошил ее поклонников

В комментариях к посту в Instagram подписчики высказались о том, почемы люди злые.

Снимок хмурой Лизы Галкиной переполошил ее поклонников
У Лизы Галкиной в Сети огромная армия поклонников. ФОТО: INSTAGRAM/ELIZAVETA_GALKINAA

Звездная семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а особенно их пятилетние близнецы Лиза и Гарри – источник постоянной радости, любви, вдохновения и радости для многих пользователей социальной сети Instagram. Даже трудно представить, как бы жили их фанаты без постоянных публикаций и рассказов о жизни, маленьких радостях и успехах малышей.

Поклонники звездных наследников не скрывают, что прочитав пост, посмотрев забавный ролик или снимок, у них поднимается настроение и даже жить легче. Тем тревожнее стало подписчикам на фанатскую станицу Лизы Галкиной в Сети, когда вместо очередного трогательного поста, с фотографии них глядела хмурая малышка. Поклонники откровенно переполошились.

Возможно, такой редкий кадр невеселой малышки и не имеет отношения к ее испорченному настроению. Однако, администраторы страницы сделали следующую подпись к снимку: «Почему вы все такие злые?».

Скорее всего, обращение адресовано интернет-аудитории в целом, а не подписчикам, ведь кроме восторженных восклицаний, признаний в любви и самых лучших пожеланий в комментариях к постам

дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой просто нет. Тем не менее, комментаторы добросовестно начали объясняться и оправдывать поведение хейторов.

«Да нет, Лизуня не все злые. Много людей хороших, добрых. Ты- прелесть!» — пишет одна из фанаток.

«Не знаю, почему все такие злые, но лично я не могу на тебя злиться. Как можно злиться на такую красивую и умную девочку, по имени Елизавета», — отмечает поклонница.

«Милая милая девочка, то ли еще будет», — невесело констатирует одна из комментаторов.

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Алла Пугачевадети Лиза и ГарриИнстаграмкомментарии подписчиковЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Снимок хмурой Лизы Галкиной переполошил ее поклонников
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