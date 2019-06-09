5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне

5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде. Малыши с ранних лет развивают свою способности под неусыпным контролем родителей. Так, Алла Борисовна и ее муж Максим Галкин наняли для отпрысков гувернера, который учит детей французскому языку. Младшая дочка Примадонны помимо всего прочего участвовала и в модном показе детской коллекции Галины Юдашкиной. Компанию Лизе Галкиной на подиуме составили дети Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин. Также среди приглашенных маленьких моделей был замечен и 6-летний Саша Плющенко.

В своем микроблоге Максим Галкин опубликовал свежее фото с малышами, показав, как его дочка и сын плавают в бассейне. Перед тем, как окунуться в воду, двойняшки надели ласты, шапочки и очки для плавания. Папа ребятишек придумал для них игру: Максим поднимал детей на руку и подкидывал их в воду. Так, словно они прыгали с импровизированной вышки.

«Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду — лучшее упражнение», — не без юмора отметил отец двойняшек.

Ранее маленькая Лиза примеряла широкополую шляпку с вуалью. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале Максим Галкин заметил, что их с Аллой Пугачевой дочка очень любит носить мамины концертные шляпки.