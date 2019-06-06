Звездный стиль

5-летняя Лиза Галкина примерила подаренную ей шляпку с вуалью

Максим Галкин рассказывал, что его дочке очень нравится носить шляпы мамы.

5-летняя Лиза Галкина примерила подаренную ей шляпку с вуалью
Максим Галкин с дочкой Лизой (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Максим Галкин опубликовал на личной страничке в Instagram свежие кадры с 5-летней дочкой Лизой. Малышка примерила белый сарафан и широкополую шляпку с вуалью того же оттенка.

«Не могу не поделиться», — отметил шоумен.

Ранее в студии программы «Сегодня вечером» на съемках выпуска с участием Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, что их дочка очень любит примерять мамины концертные шляпки. Маленькая Лиза уже принимала участие в модном показе детской коллекции Галины Юдашкиной. На подиум дочка Примадонны вышла вместе с детьми Филиппа Киркорова — Аллой-Викторией и Мартином. Правда, ей доверили особую миссию — закрывать показ в свадебном платье.

Лиза Галкина
Лиза примерила белую шляпку с вуалью (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Фантастическая девочка, влюбляюсь каждый раз», — написала в комментариях под свежим постом Максима Галкина певица Полина Гагарина.

«Нереальная», — вторит исполнительнице Яна Рудковская.

«Ну, чудо же!!!» — добавила Эвелина Бледанс.

Лиза Галкина в белой шляпке
Полина Гагарина оценила образ дочери телеведущего (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Ранее Лиза Галкина на прогулке с Аллой Борисовной назвала певицу самой лучшей мамой в мире. Этот момент снял на камеру Максим Галкин.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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5-летняя Лиза Галкина примерила подаренную ей шляпку с вуалью
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