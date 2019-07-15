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Гигинеишвили женится на бизнес-леди, к которой ушел от Михалковой

В конце июля 37-летний режиссер узаконит отношения с 35-летней избранницей Надеждой Оболенцевой.

Гигинеишвили женится на бизнес-леди, к которой ушел от Михалковой
Резо Гигиниешвили/instagram.com/rezofilm/

Резо Гигиниешвили и актриса, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда развелись в октябре 2017 года. Известие о разводе стало неожиданностью: Резо и Надежда обвенчались в Грузии, в семье подрастали двое детей. На момент расставания родителей их дочери Нине было 6 лет, а сыну Ивану 4 года. Со временем стало известно: все случилось из-за того, что у Резо закрутился роман с другой Надеждой — бизнесвумен и экс-супругой миллионера Айрата Исхакова, с которым Оболенцева рассталась в том же 2017-м. Теперь Резо готовится к свадьбе с новой избранницей, торжество пройдет в конце июля в Москве.

Несколько месяцев Резо и Надежда скрывали отношения, но год назад стали появляться вместе на светских мероприятиях и «рассекретились» в социальных сетях. На свадьбу пары приглашены только самые близкие люди. Репетиция сборов невесты у Оболенцевой уже была — вместе с приятельницей, актрисой Анной Цукановой-Котт, они устроили фото- и видеосессию в одном из столичных отелей.

На церемонию также приглашены Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Матильда Шнурову, Ольга Слуцкер.

«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные — выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома — будущего семейного очага», — рассказала «СтарХиту» бизнесвумен Ольга Слуцкер.

Для режиссера этот союз станет уже третьим, как и для его избранницы. Первым мужем Надежды был бизнесмен Денис Михайлов. Пока неизвестно, насколько хорошо новая избранница Резо ладит с его тремя детьми. У Гигиниешвили есть старшая дочь Маруся от брака с певицей Анастасией Кочетковой. С ней Резо встречается реже, поскольку девочка живет с мамой в Майами, а вот с младшими от Надежды Михалковой видится часто. Будут ли дети присутствовать на церемонии бракосочетания, также станет известно позднее.

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Гигинеишвили женится на бизнес-леди, к которой ушел от Михалковой
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