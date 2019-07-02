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Отдых с детьми: Надежда Михалкова почувствовала себя принцессой Жасмин

Актриса прокатилась с наследниками на детском аттракционе.

Отдых с детьми: Надежда Михалкова почувствовала себя принцессой Жасмин
Надежда Михалкова. Фото: globallookpress.com

Надежда Михалкова выбралась на отдых вместе с детьми. Актриса сводила наследников в парк развлечений, а фотографией оттуда поделилась в Instagram.

Артистка сфотографировалась на фоне аттракциона «Аладдин». В комментарии к посту она отметила, что, прокатившись на аттракционе три раза подряд, почувствовала себя принцессой Жасмин.

Поклонники высоко оценили шутку Надежды. «Потрясающее чувство юмора, подпись под фото – шедевр», «А мои любят «Орбиту». Меня на один раз хватило. Кем себя чувствовала – неприлично сказать», «Один раз на нем прокатилась и чуть не умерла со страху! Больше не полезу», – высказались о снимке фолловеры.

В комментариях отметилась и сестра Надежды. Судя по всему, Анна Михалкова готовилась присоединиться к родственнице в парке.

Фото: Instagram@nadiamixalkova

Не секрет, что дочери известного режиссера Никиты Михалкова очень дружны. Но Надежда уверяет, что, несмотря на внешнее сходство и одну профессию, они с сестрой очень разные. Анна по натуре лидер, она всегда стремится вперед, а на правах старшей сестры может дать дельный совет или иногда покритиковать.

«А я всегда на контроле, охраняю и, если что, прикрою», — признается Надежда.

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актрисаАладдинНадежда Михалкова

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Отдых с детьми: Надежда Михалкова почувствовала себя принцессой Жасмин
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