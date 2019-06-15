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Максим Галкин приготовил для родных шашлык и рыбу на гриле

Телеведущий каждые выходные старается радовать семейство вкусными блюдами.

Максим Галкин приготовил для родных шашлык и рыбу на гриле
Галкин обожает готовить/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram похвастался очередным кулинарным блюдом, которое он приготовил для своих родных. «А сегодня у нас будут шашлычки. Вкусняшка какая! Плюс запеченные баклажаны с помидорами. Зелень и еще где-то там рыба у нас будет», — заявил юморист.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Галкин приготовил для родных шашлык/instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что Максим Галкин уже далеко не в первый раз готовит для своих родных, детей Гарри и Лизы, а также супруги Аллы Пугачевой вкусные блюда. К примеру, не так давно он делал плов с бараниной. Блюдо, надо сказать, получилось на загляденье.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Рыба на гриле от Максима Галкина/instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин не так давно уезжал с серией концертов в Израиль. После он рассказывал, что дети по нему очень скучали. Как, впрочем, и он по ним. Телеведущий каждый вечер созванивался с Гарри и Лизой и интересовался их успехами.

Кстати, супруга юмориста Алла Пугачева в один из дней, пока любимого мужчины не было дома, отправилась с детьми кататься на резиновых лодках. В соцсетях она выкладывала видеозапись, чтобы Максим Галкин порадовался за близких. Во время речной экскурсии особенно отличился сын Примадонны Гарри. Ему удалось поймать несколько рыбок. Дети были на седьмом небе от счастья.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Максим Галкин приготовил для родных шашлык и рыбу на гриле
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