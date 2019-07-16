Александр Овечкин подарил родителям стало элитных овец

Звезда мирового хоккея и российская гордость Александр Овечкин, оказывается, достаточно долго уговаривал родителей заняться разведением овец. И не беда, что сам спортсмен и его семья живут в столице США – Александр выступает за местный клуб «Вашингтон Кэпиталз» — и его родители чаще бывают за океаном, чем в своем доме в Истринском районе Подмосковья.

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По информации «Экспресс газеты», рядом с подмосковным домом Александр купил участок в 40 соток. А недавно туда приехала партия овец фроловской породы. Особенность этих животных в том, что их легко откормить, животные редко болеют, а благодаря высокой плодовитости, ягнят должно быть в избытке. Есть у этой породы овечек и другой весомый плюс: шерсти на ногах и брюхе у них нет – экономия на стрижке. Но главное – мясо фроловских овец не имеет специфического запаха, и потому очень востребовано.

Заедет ли 33-летний спортсмен с женой посмотреть на овечек, неизвестно, сейчас Александр и Анастасия Шубская отдыхают в Испании. А совсем недавно супруга хоккеиста отметила день рождения, чем ее очень трогательно муж и поздравил.