Нежный поцелуй: Овечкин и Шубская продемонстрировали идиллию на отдыхе

33-летний Александр Овечкин уже два года счастлив в браке с Анастасией Шубской. Об их роскошной свадьбе, на которой присутствовали все сливки светского общества, говорили ни один месяц. Влюбленные сейчас живут в США, но достаточно часто приезжают в Россию, чтобы навестить близких. В августе 2018 года они стали родителями. Анастасия родила сына Сергея. Пока супруги предпочитают скрывать лицо наследника, но появление малыша не мешает им путешествовать. Не так давно они отдохнули на Кубе, а теперь проводят время в Италии.

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Обычно Овечкин много путешествует. Ему приходится отправляться в командировки и регулярно тренироваться, поэтому время, проведенное с семьей, для него особенно ценное. Как оказалось, вместе с упругой и близкими он сейчас путешествует по Европе. В соцсети Шубская поделилась новыми снимками с отдыха. На них пара запечатлена на яхте. Александр позирует в голубых шортах для купания, а его избранница в желтом бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

На одном из снимков супруги нежно целуются, демонстрируя семейную идиллию. «Это был чудесный день», — призналась Анастасия. Поклонники восхитились красочными фото. «Саня в отличной форме для отпуска», «Вы такие замечательные!», «Красивая семья», «Настоящий мачо и хрупкая, нежная, любящая и любимая девочка!», «Фотография просто художественная картина на фоне океана», «Настя худенькая, не ест, наверно, сладкое в отличие от меня», — прокомментировали пост подписчики.

Влюбленные не просто прокатились на яхте. Овечкина пустили в кабину капитана. Он смог посидеть за штурвалом морского судна. Также всей семьей они насладились вкусным ужином, попробовав самые разные морские деликатесы от осьминогов и моллюсков, до раков. На этот раз своего сына, которому скоро исполнится годик, супруги показывать не стали. К слову, пара планирует завести еще несколько наследников, так как мечтают о большой семье.