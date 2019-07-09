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«Спасибо, любимая!»: Овечкин с супругой отметили двухлетие свадьбы

Знаменитый хоккеист нежно поблагодарил жену за любовь.

«Спасибо, любимая!»: Овечкин с супругой отметили двухлетие свадьбы
Александр Овечкин с супругой/instagram.com

Знаменитый хоккеист и модель поженились в День семьи, любви и верности 8 июля 2017 года. Торжества были пышными, на свадьбе в последние дни жизни успела побывать и мать невесты, актриса Вера Глаголева.  За два года Анастасия успела родить Александру сына. Она постоянно поддерживает мужа на соревнованиях. Даже будучи беременной супруга хоккеиста постоянно сопровождала его на матчах и чемпионатах. Александр всегда готов благодарить супругу за любовь и верность.

Он опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок на отдыхе и подписал: «Два года со дня нашей свадьбы, было много радости, улыбок, добра, любви и счастья! Спасибо тебе, моя любимая за то, что даришь мне это каждый день! Я очень тебя люблю, моя сладкая девочка!».

Ответный пост сделала в своем Instagram и Анастасия Овечкина.  Под совместным портретным снимком она написала: «С Днем семьи, любви и верности, дорогие! С годовщиной нас!»

В том же послании Анастасия добавила:  «I’m not pregnant» (Я не беременна), отвечая на многочисленные сообщения в Сети о второй беременности.

Многочисленные поклонники пары пожелали супругам сохранить любовь на долгие годы и родить побольше детишек.

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Александр Овечкин

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«Спасибо, любимая!»: Овечкин с супругой отметили двухлетие свадьбы
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