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Сябитова прокомментировала пародии Харламова на шоу «Давай поженимся!»

Телесваха уверена, что такие ролики не красят юмориста.

Сябитова прокомментировала пародии Харламова на шоу «Давай поженимся!»
Роза Сябитова считает, что Харламов выдохся в поисках тем для шуток. Фото: globallookpress.com

В Instagram юмориста Гарика Харламова пародии и высмеивание шоу «Давай поженимся!» давно стало большой отдельной темой, которая неизменно очень популярна и собирает в Сети сотни тысяч «лайков» и просмотров. А недавно к своему «творчеству» звезда Comedy Club подключил и своего коллегу и друга Тимура Батрутдинова.

По поводу роликов шоумена как-то высказывалась их главная героиня, Лариса Гузеева. А накануне своими мыслями поделилась и другая ведущая программы Роза Сябитова. Телесваха уверена – Харламов выдохся в поиске тем для шуток и пародии на «Давай поженимся!» совсем не красят юмориста. Более того, сюжеты для шуток Гарик выхватывает из контекста и это унижает героев программы, ищущих вторую половинку.

«Я видела лишь один отрывок, который высмеивает Гарик. Так вот, именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели!» — возмутилась Сябитова, добавив, что действия Харламова выглядели оскорбительно по отношению к герою.

При этом Роза подчеркнула, что, в целом, она хорошо относится к пародиям, если в них зрителя не обманывают, дарят новые эмоции. По ее словам, авторы должны отвечать за свое творчество, пишет кр.ru.

Кстати, несколько месяцев назад Гарик Харламов решил ответить в своем микроблоге на многочисленную критику и обвинения в пошлости, которые адресовали в его адрес подписчики и звезды. Так вот, по его мнению, пошло не то, что делает, а формат и содержание некоторых скандальных ток-шоу на федеральных каналах.

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Тэги:

Гарик ХарламовЛариса Гузеевапрограмма "Comedy Club"Программа «Давай поженимся!»Роза СябитоваТимур Батрутдинов

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Сябитова прокомментировала пародии Харламова на шоу «Давай поженимся!»
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