Троллинг продолжается: Харламов смонтировал видео с танцующей Гузеевой

Гарик Харламов не оставляет попыток потроллить Ларису Гузееву. После нескольких колких выпадов в адрес телеведущей и ее передачи «Давай поженимся!» юморист опубликовал в соцсети новое смонтированное видео.

больше по теме Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова Телеведущий не остался в стороне от высмеивания юмористом некоторых реплик их общей коллеги.

Новый ролик звезды Comedy в Instagram рассмешил поклонников не меньше предыдущих. На кадрах одна из невест с ужасающим акцентом читает по бумажке английский текст. Затем Гарик показал фрагмент шоу, где сама Гузеева «танцует» под наложенную артистом музыку.

Подписчики блога в шутку заподозрили, что Харламов неравнодушен к знаменитой телесвахе, а некоторые отметили, что ведущей пора бы платить ему за рекламу шоу.

«Гузеевой пора доплачивать Гарику за пиар», «Гарик. Тебе ни в коем случае не нужно останавливаться», «Не могу больше смеяться!», «Гарик, ты неровно дышишь к Гузеевой», «Так распиарить Гузееву не смог даже Первый канал», «Аккаунт пора переименовать в фан_давайпоженимся», – наперебой высказываются комментаторы.

Отметим, повышенный интерес Гарика Харламова к Гузеевой нравится не всем. Некоторые фанаты комика считают, что он перегнул палку, издеваясь над телеведущей. А накануне, в комментариях на страничке артиста, появилась Лера Кудрявцева, написавшая ему: «Гарик, остановись».