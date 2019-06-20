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Троллинг продолжается: Харламов смонтировал видео с танцующей Гузеевой

Юморист опубликовал новый ролик с кадрами из «Давай поженимся!»

Троллинг продолжается: Харламов смонтировал видео с танцующей Гузеевой
Гарик Харламов вновь высмеял Гузееву. Фото: globallookpress.com

Гарик Харламов не оставляет попыток потроллить Ларису Гузееву. После нескольких колких выпадов в адрес телеведущей и ее передачи «Давай поженимся!» юморист опубликовал в соцсети новое смонтированное видео.

Новый ролик звезды Comedy в Instagram рассмешил поклонников не меньше предыдущих. На кадрах одна из невест с ужасающим акцентом читает по бумажке английский текст. Затем Гарик показал фрагмент шоу, где сама Гузеева «танцует» под наложенную артистом музыку.

Подписчики блога в шутку заподозрили, что Харламов неравнодушен к знаменитой телесвахе, а некоторые отметили, что ведущей пора бы платить ему за рекламу шоу.

«Гузеевой пора доплачивать Гарику за пиар», «Гарик. Тебе ни в коем случае не нужно останавливаться», «Не могу больше смеяться!», «Гарик, ты неровно дышишь к Гузеевой», «Так распиарить Гузееву не смог даже Первый канал», «Аккаунт пора переименовать в фан_давайпоженимся», – наперебой высказываются комментаторы.

Фото: Instagram@garikkharlamov

Отметим, повышенный интерес Гарика Харламова к Гузеевой нравится не всем. Некоторые фанаты комика считают, что он перегнул палку, издеваясь над телеведущей. А накануне, в комментариях на страничке артиста, появилась Лера Кудрявцева, написавшая ему: «Гарик, остановись».

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Тэги:

Гарик ХарламовХарламов и Гузеевашутки Гарика Харламова

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Троллинг продолжается: Харламов смонтировал видео с танцующей Гузеевой
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