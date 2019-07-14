«В Греции теплее»: Безруков рассказал, где отдыхает его семья

На Черное море родные актера тоже поедут, но позже.

Звездный отпуск продолжается. Семья Сергея Безрукова загорает в Греции. Актер выложил в Instagram фотографию своей счастливой 3-летней дочки с подписью: «Маша и море». Отвечая на вопросы поклонников в комментариях, он написал, что в Греции сейчас теплее, чем на курортах России, но уже в августе семья поедет отдыхать на Черное море.

Сам же актер находится не с ними — написал, что присоединится в другой раз. В данный момент он участвует в съемках спортивной драмы, посвященной легендарному советскому боксеру Валерию Попенченко.

Но, несмотря на плотный рабочий график, Безруков успевает душевно отдохнуть. Недавно он выложил в Сеть фотографии с рыбалки в Пушкиногорье Псковской области, где проходят съемки. Тихий пруд и русские березки больше подходят образу Сергея, сложившемуся после его многочисленных ролей, чем берег заморский.

Напомним, Безруков женат на режиссере Анне Матисон. Полгода назад в их семье появился второй ребенок — Степан. Мама и дети сейчас отдыхают на море, пока папа работает.