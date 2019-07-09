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Безруков не составил компанию Матисон во время отдыха на море

Актер вынужден работать, пока его семейство отдыхает.

Безруков не составил компанию Матисон во время отдыха на море
Безруков отправил Матисон с детьми на море/globallookpress.com

Актер Сергей Безруков сообщил в Instagram, что отправил семейство отдыхать на море. При этом сам актер не смог составить компанию своей супруге, режиссеру Анне Матисон, и детям. Артист театра и кино вынужден трудиться.

По словам Сергея Безрукова, он отпраздновал дни рождения близких людей. Напомним, что 4 июля его дочери Марии исполнилось три годика, а 8 июля супруге Ане Матисон — 36 лет. Как заметил Безруков, папа в эти дни работает, но это вовсе не значит, что и вся семья должна работать. Он считает, что у детей должно быть лето. Сам он отдохнёт позже.

«Счастье — это когда всей душой радуешься за своих! Анечка благодарит всех за добрые слова и поздравления! От меня лично тоже огромное спасибо!» — сказал актер. Также он добавил, что сын Степа, которому нет еще и года, впервые увидел теплое море.

Напомним, что Сергей Безруков в марте 2016 года женился на режиссере Анне Матисон. В интервью он рассказывал, что они с женой обожают кататься на велосипедах по московским паркам. Причем, с собой они стали брать и дочь Машу. Ребенок уже освоил велосипед и составляет компанию родителям.

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Безруков не составил компанию Матисон во время отдыха на море
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