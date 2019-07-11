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Удачная рыбалка: Безруков похвастался солидным уловом

Актер занят на съемках, но находит время и на отдых.

Удачная рыбалка: Безруков похвастался солидным уловом
Сергей Безруков/instagram.com/s_bezrukov/

Сергей Безруков участвует в создании новой спортивной драмы режиссера Артема Михалкова, посвященной легендарному советскому боксеру, олимпийскому чемпиону Валерию Попенченко. Съемки проходят в разных уголках страны. Сергей опубликовал фото, сделанные в живописном месте Псковской области — Пушкиногорье. Любитель рыбалки Безруков снялся с крупным подлещиком в руках, признавшись, что его выходной удался.

«Как говорится, с добрым утром, мои дорогие! С уловом», — написал Безруков в комментарии к фото в Instagram и отметил хэштеги  #рыбалка,  #пушкиногорье,  #всемсчастья.

Поклонники порадовались за кумира, а астраханцы настойчиво  посоветовали приехать порыбачить у них на Волге, написав: «Сергей приезжайте в Астрахань, тут рыбалка намного интереснее!».

Пока Сергей работает, его семья отдыхает на море. Вместе с супругой, режиссером Анной Матисон, и дочкой, 3-летней Машей, на взморье прибыл и самый младший Степан, которому нет еще и года. Недавно, кстати, пара отпраздновала вместе день рождения Анны Матисон и Маши. 8 июля Анна отметила 36-летие, а 4 июля был день рождения у Машеньки. Сергей прилетел на несколько дней к семье, чтобы поздравить любимых и побыть рядом.

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Анна Матисонрыбалка звездСергей Безруков

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Удачная рыбалка: Безруков похвастался солидным уловом
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