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Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне

Продюсер отметил, что его коллеги не поддерживают бойкот гастролей в Грузии, но исправно стоят в очереди в Кремле за наградами от президента.

Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне
Разин раскритиковал коллег за отказ бойкотировать гастроли в Грузии. GLOBALLOOKPRESS.COM

После скандальной истории с оскорблениями грузинского ведущего в адрес российского президента, свое мнение относительно произошедшего решили высказать не все звезды отечественного шоу-бизнеса. Отдельные посты в своих Instagram, в частности, этому посвятили Гоша Куценко, Иосиф Пригожин а Андрей Разин. Последний, к слову, пошел дальше всех и призвал коллег-артистов бойкотировать выступления в Грузии.

Каково же было изумление продюсера «Ласкового мая», когда он выяснил, что далеко не все звезды готовы пожертвовать своими интересами в знак солидарности с ним. Об этом Разин рассказал в последней своей публикации в Сети.

«Глубоко возмущен тем, что наши артисты не поддержали мою идею бойкотировать Грузию за подобные высказывания в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего президента и его родителей. Считаю кощунственными эти высказывания», — пишет продюсер.

По словам Андрея, особенно поразила его в этом вопросе позиция некоторых артистов.

«Анита Цой вспомнила грузинскую кухню: «я не могу от нее отказаться». Лещенко от гонорара не может отказаться. Вот почему нашего брата-артиста называют политическими проститутками», — уверенно заявляет артист.

Разин отмечает, что ему сейчас страшно стыдно за коллег, стоящих при этом в очереди в Кремле за наградами от Владимира Путина.

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Тэги:

Андрей РазинАнита ЦойбойкотГрузияЛев Лещенко

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Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне
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